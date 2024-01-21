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Форвард ХК «Спартак» Филин пройдёт медобследование 22 января

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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему нападающий Егор Филин не смог доиграть матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
Форвард ХК «Спартак» Филин пройдёт медобследование 22 января
  • РИА Новости

«Филину пришёлся серьёзный удар, поэтому в третьем периоде не использовали. Завтра посмотрят», — цитирует Жамнова ТАСС.

Филин получил травму и не вышел на лёд в третьем периоде.

«Ак Барс» в Казани обыграл «Спартак» в серии буллитов со счётом 4:3. Победный бросок реализовал Вадим Шипачёв.

Московский клуб упустил шанс досрочно выйти в плей-офф КХЛ по итогам этого матча. Красно-белые (70 очков) идут на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» набрал 64 очка и поднялся на шестую строчку на Востоке.

Порядин в сезоне-2023/24 набрал 50 (23 гола + 27 результативных передач) очков. 27-летний форвард впервые в текущем сезоне пропустил матч.

Ранее сообщалось, что Павел Порядин пропустил игру с «Ак Барсом» из-за травмы.





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