RT в Telegram
Подпишись

Форвард ХК «Спартак» Порядин пропустил игру с «Ак Барсом» из-за травмы

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему нападающий Павел Порядин пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
Форвард ХК «Спартак» Порядин пропустил игру с «Ак Барсом» из-за травмы
  • РИА Новости

«У него микротравма. Вернёмся в Москву, обследуем его, будем думать», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» в Казани проиграл «Ак Барсу» в серии буллитов со счётом 4:3. Победный буллит реализовал Вадим Шипачёв.

Московский клуб упустил шанс досрочно выйти в плей-офф КХЛ по итогам этого матча. Красно-белые (70 очков) идут на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» набрал 64 очка и поднялся на шестую строчку на Востоке.

Порядин в сезоне-2023/24 набрал 50 (23 гола + 27 результативных передач) очков. 27-летний форвард впервые в текущем сезоне пропустил матч.

Ранее «Локомотив» на своём льду победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить