Форвард ХК «Спартак» Порядин пропустил игру с «Ак Барсом» из-за травмы

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему нападающий Павел Порядин пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

«У него микротравма. Вернёмся в Москву, обследуем его, будем думать», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» в Казани проиграл «Ак Барсу» в серии буллитов со счётом 4:3. Победный буллит реализовал Вадим Шипачёв.

Московский клуб упустил шанс досрочно выйти в плей-офф КХЛ по итогам этого матча. Красно-белые (70 очков) идут на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» набрал 64 очка и поднялся на шестую строчку на Востоке.

Порядин в сезоне-2023/24 набрал 50 (23 гола + 27 результативных передач) очков. 27-летний форвард впервые в текущем сезоне пропустил матч.

Ранее «Локомотив» на своём льду победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).





