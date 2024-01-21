Салах вернётся в «Ливерпуль» для восстановления после травмы на Кубке Африки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что получивший травму на Кубке африканских наций по футболу — 2023 египетский нападающий Мохаммед Салах вернётся в Великобританию.

«Но если он будет готов к финалу Кубка Африки, то, вероятно, поедет обратно в сборную», — цитирует Клоппа журналист Льюис Стили в социальных сетях.

31-летний форвард получил травму в игре второго тура между сборной Египта и командой Ганы (2:2).

Положение команд в группе В: Кабо-Верде (три очка), Египет (два), Мозамбик (одно), Гана (одно).

Ранее Клопп предложил больному раком Свен-Йорану Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».