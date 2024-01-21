RT в Telegram
Подпишись

Дубли Нуньеса и Жоты помогли «Ливерпулю» разгромить «Борнмут» в АПЛ

Короткая ссылка
«Ливерпуль» в гостях нанёс разгромное поражение «Борнмуту» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Дубли Нуньеса и Жоты помогли «Ливерпулю» разгромить «Борнмут» в АПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

Мячи забили Дарвин Нуньес (49-я, 93-я минуты), Диогу Жота (70-я, 79-я). Также 27-летний португальский нападающий оформил голевой пас.

«Ливерпуль» с 48 очками лидирует в чемпионате. «Борнмут» (25) занимает 12-е место в турнирной таблице. Идущий на втором месте «Манчестер Сити» имеет в своём активе 43 балла.

В другом матче дня «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

Ранее Клопп предложил больному раком Свен-Йорану Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить