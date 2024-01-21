Дубли Нуньеса и Жоты помогли «Ливерпулю» разгромить «Борнмут» в АПЛ

«Ливерпуль» в гостях нанёс разгромное поражение «Борнмуту» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

Мячи забили Дарвин Нуньес (49-я, 93-я минуты), Диогу Жота (70-я, 79-я). Также 27-летний португальский нападающий оформил голевой пас.

«Ливерпуль» с 48 очками лидирует в чемпионате. «Борнмут» (25) занимает 12-е место в турнирной таблице. Идущий на втором месте «Манчестер Сити» имеет в своём активе 43 балла.

В другом матче дня «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

Ранее Клопп предложил больному раком Свен-Йорану Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».





