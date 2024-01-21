Ковальчук: я уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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«Мы все очень переживаем и надеемся. Самое главное для него — расслабиться и заниматься любимым делом. Саша — опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьёт рекорд», — заявил Ковальчук Metaratings.ru.
Овечкин в 36 матчах текущего сезона забросил восемь шайб и сделал 16 результативных передач. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 830 голами, отставая на 64 шайбы от канадца Уэйна Гретцки (894).
Ранее Овечкин высказался о своём возвращении после травмы.