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Ковальчук: я уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Ковальчук: я уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
  • Gettyimages.ru

«Мы все очень переживаем и надеемся. Самое главное для него — расслабиться и заниматься любимым делом. Саша — опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьёт рекорд», — заявил Ковальчук Metaratings.ru.

Овечкин в 36 матчах текущего сезона забросил восемь шайб и сделал 16 результативных передач. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 830 голами, отставая на 64 шайбы от канадца Уэйна Гретцки (894).

Ранее Овечкин высказался о своём возвращении после травмы.

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