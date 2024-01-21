Жоаозиньо заявил, что пошёл бы в «Торпедо» к Кононову

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо сказал, что не против перейти в «Торпедо».

«Я пошёл бы в «Торпедо» к Олегу Кононову. Почему бы и нет? Он меня знает хорошо как игрока, я его — как тренера», — цитирует Жоаозиньо «Чемпионат».

17 января стало известно, что Кононов назначен главным тренером «Торпедо». Контракт с 57-летним специалистом заключён до лета 2026 года.

«Торпедо» с 27 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России Первой лиги.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.

Ранее Ещенко назвал тренера «Торпедо» Кононова хорошим специалистом.