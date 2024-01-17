Ещенко назвал нового тренера «Торпедо» Кононова хорошим специалистом

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает нового главного тренера «Торпедо» Олега Кононова достойным специалистом.

«Время покажет, сможет ли Кононов справиться в «Торпедо». Клуб идёт в середине таблицы Первой лиги, значит, не справляется. Надо было что-то менять, решили пригласить Олега Кононова, хорошего специалиста», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

17 января стало известно, что Кононов назначен главным тренером «Торпедо». Контракт с 57-летним специалистом заключён до лета 2026 года.

«Торпедо» с 27 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России Первой лиги.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» объявило об отставке Горлова с поста главного тренера.