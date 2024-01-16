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«Торпедо» объявило об отставке Горлова с поста главного тренера

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«Торпедо» и главный тренер Артём Горлов приняли решение расторгнуть трудовое соглашение.
«Торпедо» объявило об отставке Горлова с поста главного тренера
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сегодняшняя тренировка стала заключительной для Артёма Горлова в «Торпедо». Он покидает команду по обоюдному согласию с клубом», — сообщили в пресс-службе клуба.

Последние восемь туров в Первой лиге командой руководил исполняющий обязанности тренера Артём Горлов. До этого «Торпедо» возглавлял Жозеп Клотет.

По информации СЭ, клуб объявит о назначении Олега Кононова 17 января.

Ранее Олег Романцев признался, что в детстве болел за «Торпедо».

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