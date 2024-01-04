Романцев признался, что в детстве болел за «Торпедо»

Самый титулованный главный тренер «Спартака» Олег Романцев сообщил, что в детстве болел за другой московский клуб.

«Когда я начинал, телевидения в Красноярске не было, слушали радио. Довольно часто в репортажах звучали фамилии Стрельцова, Иванова — это торпедовцы. Я заочно испытывал к ним симпатию. Можно сказать, что в детстве болел за «Торпедо». За личностей», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

По словам тренера, после того, как из «Торпедо» ушли Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов, для него кумирами стали красно-белые.

«Начал болеть за «Спартак» и выступать за эту команду», — добавил Романцев.

Романцев является чемпионом СССР в составе «Спартака». На посту главного тренера он восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

4 января бывший наставник красно-белых отмечает 70-летие.

Ранее Романцев заявил, что мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела.