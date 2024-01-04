RT в Telegram
Подпишись

Романцев признался, что в детстве болел за «Торпедо»

Короткая ссылка
Самый титулованный главный тренер «Спартака» Олег Романцев сообщил, что в детстве болел за другой московский клуб.
Романцев признался, что в детстве болел за «Торпедо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Когда я начинал, телевидения в Красноярске не было, слушали радио. Довольно часто в репортажах звучали фамилии Стрельцова, Иванова — это торпедовцы. Я заочно испытывал к ним симпатию. Можно сказать, что в детстве болел за «Торпедо». За личностей», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

По словам тренера, после того, как из «Торпедо» ушли Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов, для него кумирами стали красно-белые.

«Начал болеть за «Спартак» и выступать за эту команду», — добавил Романцев.

Романцев является чемпионом СССР в составе «Спартака». На посту главного тренера он восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

4 января бывший наставник красно-белых отмечает 70-летие.

Ранее Романцев заявил, что мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить