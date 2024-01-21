Мирра Андреева заявила, что извлечёт урок из поражения на Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что сделает выводы из своего поражения в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Первый сет не означает, что ты выиграл матч. Такое случалось со мной несколько раз в прошлом году. Думаю, мне нужно извлечь из этого урок. Попробую сделать какие-то выводы. Я прошла в четвёртый круг турнира Большого шлема второй раз в жизни», — заявила Андреева на пресс-конференции.

Россиянка потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой. Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:5. Таким образом, 16-летняя россиянка вылетела с Australian Open.

В четвертьфинале чешская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко. Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее Андреева высказалась о поражении от Крейчиковой.