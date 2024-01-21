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Радимов: весной «Спартак» начнёт чемпионат без Абаскаля

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет клуб.
Радимов: весной «Спартак» начнёт чемпионат без Абаскаля
  • РИА Новости

«Примет ли Абаскаль предложение «Кадиса»? Да, я не отказываюсь от своей мысли, что весной «Спартак» начнёт чемпионат не с Абаскалем. При нём команду всё равно будет лихорадить, поэтому не вижу смысла в каких-то трансферах сейчас», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По сообщениям СМИ, Абаскаль рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера испанского «Кадиса».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб по итогам 18 туров занимает с 30 очками пятое место.

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Абаскалю нецелесообразно менять «Спартак» на «Кадис».

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