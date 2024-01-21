RT в Telegram
Подпишись

Джонс: если Бивол решит зарубиться с Бетербиевым, он проиграет

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс — младший высказался о поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Джонс: если Бивол решит зарубиться с Бетербиевым, он проиграет
  • Gettyimages.ru

«Если Бивол сможет выдержать натиск Бетербиева в течение двух или трёх раундов, то он победит. Если же Дмитрий решит зарубиться с ним, то он проиграет. Сейчас никто в полутяжёлом весе не сможет драться с Артуром лицом к лицу», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

На счету 33-летнего непобеждённого Бивола 21 победа (11 нокаутом).

Ранее Бетербиев объяснил, почему раскритиковал Бивола за слова о подписанном предварительном контракте на поединок против него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить