Джонс: если Бивол решит зарубиться с Бетербиевым, он проиграет
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«Если Бивол сможет выдержать натиск Бетербиева в течение двух или трёх раундов, то он победит. Если же Дмитрий решит зарубиться с ним, то он проиграет. Сейчас никто в полутяжёлом весе не сможет драться с Артуром лицом к лицу», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.
На счету 33-летнего непобеждённого Бивола 21 победа (11 нокаутом).
Ранее Бетербиев объяснил, почему раскритиковал Бивола за слова о подписанном предварительном контракте на поединок против него.