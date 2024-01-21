Свищёв заявил, что рукопожатие Котляр и Минчевой станет примером для спортсменов

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об обмене рукопожатиями между российской теннисисткой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр после их матча в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Как мне кажется, произошедшее на корте — это обычная практика среди спортсменов, когда они оказывают друг другу своё уважение, и неважно, кто из них проиграл или выиграл. Это те самые традиции в спорте, которые вырабатывались десятилетиями, а то и столетиями.

Котляр совершила довольно обычный поступок, который говорит о её культурном воспитании и служит примером для взрослых спортсменов и чиновников, как нужно себя вести, и из которого раздули очередную громкую историю. Давление на родителей, заявление Федерации тенниса Украины — чего мы только не услышали», — заявил Свищёв RT.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова выразила мнение, что Минчева и Котляр не думали о последствиях своего рукопожатия.