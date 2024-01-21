Realmadrid Exclusivo: ПСЖ может подписать Зане в случае ухода Мбаппе в «Реал»

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к нападающему мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лерою Зане.

Как сообщает Realmadrid Exclusivo, 28-летний немец может стать в парижской команде заменой форварду сборной Франции Килиану Мбаппе, который может перейти в «Реал Мадрид».

По информации источника, игра Зане нравится главному тренеру ПСЖ Луису Энрике.

В нынешнем сезоне нападающий забил девять голов и отдал 11 голевых передач в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ смирился с уходом Мбаппе в «Реал».