Realmadrid Exclusivo: ПСЖ может подписать Зане в случае ухода Мбаппе в «Реал»
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Как сообщает Realmadrid Exclusivo, 28-летний немец может стать в парижской команде заменой форварду сборной Франции Килиану Мбаппе, который может перейти в «Реал Мадрид».
По информации источника, игра Зане нравится главному тренеру ПСЖ Луису Энрике.
В нынешнем сезоне нападающий забил девять голов и отдал 11 голевых передач в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ смирился с уходом Мбаппе в «Реал».