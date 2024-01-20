RT в Telegram
Подпишись

Real Madrid Exclusivo: ПСЖ хочет увести у «Реала» Йоро в случае ухода Мбаппе

Короткая ссылка
«Пари Сен-Жермен» смирился с уходом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».
Real Madrid Exclusivo: ПСЖ хочет увести у «Реала» Йоро в случае ухода Мбаппе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Real Madrid Exclusivo, парижский клуб хочет подписать 18-летнего французского защитника «Лилля» Лени Йора, которым интересуется «Реал».

По информации источника, таким образом ПСЖ хочет отомстить мадридскому клубу за Мбаппе.

В текущем сезоне Йоро забил три гола в 23 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт на €400 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить