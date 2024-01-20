Real Madrid Exclusivo: ПСЖ хочет увести у «Реала» Йоро в случае ухода Мбаппе
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Как сообщает Real Madrid Exclusivo, парижский клуб хочет подписать 18-летнего французского защитника «Лилля» Лени Йора, которым интересуется «Реал».
По информации источника, таким образом ПСЖ хочет отомстить мадридскому клубу за Мбаппе.
В текущем сезоне Йоро забил три гола в 23 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт на €400 млн.