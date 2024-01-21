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«Краснодар» объявил о подписании полузащитника сборной Колумбии Кастаньо

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«Краснодар» подписал контракт с полузащитником сборной Колумбии и мексиканского «Крус Асуля» Кевином Кастаньо.
«Краснодар» объявил о подписании полузащитника сборной Колумбии Кастаньо
  • Gettyimages.ru
  • © Mauricio Salas / Jam Media

Как сообщается в Telegram-канале краснодарского клуба, контракт с 23-летним колумбийцем рассчитан на четыре с половиной года.

Полузащитник будет выступать за «быков» под пятым номером.

В нынешнем сезоне Кастаньо принял участие в 13 матчах за «Крус Асуль» в чемпионате Мексики и отметился одной голевой передачей.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выразил желание, чтобы защитник санкт-петербургского «Зенита» Данила Круговой присоединился к команде во время зимнего трансферного окна.

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