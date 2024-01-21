«Краснодар» объявил о подписании полузащитника сборной Колумбии Кастаньо
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Как сообщается в Telegram-канале краснодарского клуба, контракт с 23-летним колумбийцем рассчитан на четыре с половиной года.
Полузащитник будет выступать за «быков» под пятым номером.
В нынешнем сезоне Кастаньо принял участие в 13 матчах за «Крус Асуль» в чемпионате Мексики и отметился одной голевой передачей.
Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выразил желание, чтобы защитник санкт-петербургского «Зенита» Данила Круговой присоединился к команде во время зимнего трансферного окна.