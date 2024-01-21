«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Сент-Луису» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 0:3.
Российский нападающий и капитан гостей Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Форвард хозяев россиянин Павел Бучневич записал на свой счёт голевую передачу.
После 44 игр «Вашингтон» набрал 50 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сент-Луис» с 44 очками располагается на 12-й строчке Запада.
Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» победил «Оттава Сенаторз» в матче НХЛ.