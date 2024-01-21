Ассист Наместникова в овертайме помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву» в НХЛ

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Российский нападающий гостей Владислав Наместников и форвард хозяев россиянин Владимир Тарасенко отметились результативными передачами.

После 44 игр «Виннипег» набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Оттава» с 33 очками располагается на последней, 16-й строчке Востока.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» победил «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ.