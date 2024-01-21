«Колорадо» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Георгиев отразил 35 бросков

Клуб «Колорадо Эвеланш» в гостях нанёс поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 7:4 в пользу команды Джареда Беднара.

В составе победителей шайбы забросили Логан О’Коннор (десятая, 29-я, 60-я минуты), Микко Рантанен (19-я, 53-я), Натан Маккиннон (21-я, 38-я). Александр Георгиев отразил 35 бросков.

У проигравших отличились Джоэл Фараби (22-я), Трэвис Конекны (33-я), Тайсон Фёрстер (46-я) и Кэм Аткинсон (49-я).

«Эвеланш» (63 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Флайерз» (56) располагается на четвёртой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ.











