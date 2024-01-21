Джокович победил Маннарино и пробился в четвертьфинал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над французом Адрианом Маннарино в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:0, 6:3.

36-летний серб подал навылет 17 раз при одном эйсе у французского теннисиста и допустил пять двойных ошибок, без которых смог обойтись соперник. При этом он допустил 15 невынужденных ошибок против 31. Реализация брейк-пойнтов составила семь из 11 у первой ракетки мира и ноль из трёх у Маннарино.

В четвертьфинале Джокович встретится с победителем игры между американцем Тейлором Фритцем и греком Стефаносом Циципасом.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

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