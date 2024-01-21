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Соболенко обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Амандой Анисимовой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

25-летняя белоруска выполнила шесть эйсов при одной двойной ошибке, допустила 12 невынужденных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Анисимова трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и 21 невынужденную, не воспользовавшись своим единственным брейк-пойнтом.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей игры между россиянкой Миррой Андреевой и чешкой Барборой Крейчиковой.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что болельщики спели «Калинку» после победы российской теннисистки Анны Калинской на Australian Open.

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