Пименов считает, что «Спартаку» не стоит сейчас увольнять Абаскаля
«Если бы Абаскаля хотели убрать, то уже сделали бы это, так как команду нужно готовить к продолжению сезона с тренером. Удивило, что они поздно вышли из отпуска. Я плохо к этому отношусь. Разумнее было бы увольнять Абаскаля летом», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
По сообщениям СМИ, Абаскаль рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера испанского «Кадиса».
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб по итогам 18 туров занимает с 30 очками пятое место.
Ранее футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Абаскалю нецелесообразно менять «Спартак» на «Кадис».