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Пименов считает, что «Спартаку» не стоит сейчас увольнять Абаскаля

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Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов заявил, что руководству «Спартака» стоит сохранить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера.

«Если бы Абаскаля хотели убрать, то уже сделали бы это, так как команду нужно готовить к продолжению сезона с тренером. Удивило, что они поздно вышли из отпуска. Я плохо к этому отношусь. Разумнее было бы увольнять Абаскаля летом», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

По сообщениям СМИ, Абаскаль рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера испанского «Кадиса».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб по итогам 18 туров занимает с 30 очками пятое место.

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Абаскалю нецелесообразно менять «Спартак» на «Кадис».

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