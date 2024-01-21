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Чесноков назвал комфортной победу Медведева над Оже-Альяссимом

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев не затратил много сил в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года с Феликсом Оже-Альяссимом.

«Очень хорошая и комфортная победа. Медведев втянул Оже-Альяссима в длинные розыгрыши и просто срезал его под корень. Даже когда канадец сделал брейк в первом сете, я не видел, за счёт чего он мог бы дальше выиграть», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, Медведев «выглядел свежо».

«Будто не было матча до поздней ночи во втором круге», — добавил Чесноков.

Россиянин одержал победу над канадцем со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 10 минут.

В следующем раунде 27-летний Медведев встретится с португальцем Нуну Боргесом.

Призовой фонд Australian Open 2024 составляет более $57,8 млн.

Ранее Анна Калинская заявила, что гордится собой после выхода в 1/8 финала Australian Open.





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