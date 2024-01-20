Ангола обыграла Мавританию в матче Кубка Африки по футболу

Сборная Анголы нанесла поражение команде Мавритании в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу 2023 года.

Игра второго тура группы D на арене «Стад Буаке» завершилась со счётом 3:2 в пользу «чёрных антилоп».

В составе победителей мячи забили Жасинту Дала (30-я, 50-я минуты), Жилберту (53-я). У проигравших отличились Амар Сиди Буна (43-я), Абубакари Койта (58-я).

Ангола (четыре очка) лидирует в группе D. Буркина-Фасо (четыре) занимает второе место, третье — Алжир (два), четвёртое — Мавритания (ноль).

Ранее сообщалось, что сборные Алжира и Буркина-Фасо не выявили победителя в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций.