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Президент ФГСР Свирин заявил, что разрушить российский спорт невозможно

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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что российский спорт невозможно разрушить, несмотря на отстранение от международных турниров.
Президент ФГСР Свирин заявил, что разрушить российский спорт невозможно
  • РИА Новости

«Кто-то думал, что для российского спорта будет барьер, определённый занавес, и он разрушится, да никуда он не разрушится, потому что есть огромный фундамент, вовлечение людей. Многие люди выбирают спорт своей жизнью. Разрушить российский спорт невозможно», — цитирует Свирина РИА Новости. 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Свирин выразил надежду получить ответ от Международной федерации гребного спорта (World Rowing) по поводу условий допуска российских спортсменов на международные соревнования к концу февраля.

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