Президент ФГСР Свирин заявил, что разрушить российский спорт невозможно

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что российский спорт невозможно разрушить, несмотря на отстранение от международных турниров.

«Кто-то думал, что для российского спорта будет барьер, определённый занавес, и он разрушится, да никуда он не разрушится, потому что есть огромный фундамент, вовлечение людей. Многие люди выбирают спорт своей жизнью. Разрушить российский спорт невозможно», — цитирует Свирина РИА Новости.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Свирин выразил надежду получить ответ от Международной федерации гребного спорта (World Rowing) по поводу условий допуска российских спортсменов на международные соревнования к концу февраля.