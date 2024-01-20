Глава ФГСР Свирин надеется узнать решение по допуску россиян к концу февраля

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что надеется получить ответ от Международной федерации гребного спорта (World Rowing) по поводу условий допуска российских спортсменов на международные соревнования к концу февраля.

«Всё зависит от тех дополнительных условий, которые они выставят. Я надеюсь, что несильно федерация будет с этим тянуть. Понятное дело, что желательно до конца февраля это решение иметь, чтобы спортсмены были готовы и настраивались», — заявил Свирин РИА Новости.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит выступил с заявлением по поводу информации о том, что Международная федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы украинцев.