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Глава ФГСР Свирин надеется узнать решение по допуску россиян к концу февраля

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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что надеется получить ответ от Международной федерации гребного спорта (World Rowing) по поводу условий допуска российских спортсменов на международные соревнования к концу февраля.

«Всё зависит от тех дополнительных условий, которые они выставят. Я надеюсь, что несильно федерация будет с этим тянуть. Понятное дело, что желательно до конца февраля это решение иметь, чтобы спортсмены были готовы и настраивались», — заявил Свирин РИА Новости. 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит выступил с заявлением по поводу информации о том, что Международная федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы украинцев.

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