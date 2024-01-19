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Президент ФКС Смит опроверг информацию о приостановлении членства России в IESF

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Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит выступил с заявлением по поводу информации о том, что Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство России после жалобы украинцев.
Президент ФКС Смит опроверг информацию о приостановлении членства России в IESF
  • РИА Новости

«Здесь следует оговориться, что членство наше не приостановлено, мы всё так же состоим в IESF. Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение — временное, и останется таковым оно до съезда международной федерации.

Мы действительно получили письмо, в котором секретариат пишет, что наши спортсмены снова не могут выступать под флагом. Конечно, мы ожидали чего-то подобного, поскольку подавляющее большинство его работников — граждане Македонии (страны НАТО), которые выступают против нашего участия, следуя каким-то своим приоритетам. Но глобально такие действия не повлияют на участие российских спортсменов, поскольку решение о нашем участии в международных турнирах принимает только съезд IESF, который отражает мнение большинства. Поэтому мы ожидаем, что будет дана справедливая оценка таким действиям и снимет неправомерные ограничения», — заявил Смит в своём обращении. 

Ранее сообщалось, что МОК может провести киберспортивные Олимпийские игры в 2026 году.

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