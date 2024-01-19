Президент ФКС Смит опроверг информацию о приостановлении членства России в IESF

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит выступил с заявлением по поводу информации о том, что Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство России после жалобы украинцев.

«Здесь следует оговориться, что членство наше не приостановлено, мы всё так же состоим в IESF. Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение — временное, и останется таковым оно до съезда международной федерации.

Мы действительно получили письмо, в котором секретариат пишет, что наши спортсмены снова не могут выступать под флагом. Конечно, мы ожидали чего-то подобного, поскольку подавляющее большинство его работников — граждане Македонии (страны НАТО), которые выступают против нашего участия, следуя каким-то своим приоритетам. Но глобально такие действия не повлияют на участие российских спортсменов, поскольку решение о нашем участии в международных турнирах принимает только съезд IESF, который отражает мнение большинства. Поэтому мы ожидаем, что будет дана справедливая оценка таким действиям и снимет неправомерные ограничения», — заявил Смит в своём обращении.

Ранее сообщалось, что МОК может провести киберспортивные Олимпийские игры в 2026 году.