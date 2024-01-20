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Мероприятия к десятилетию Олимпийских игр проведут в Сочи

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Около 40 торжественных мероприятий проведут в Сочи в честь десятилетия Олимпийских игр.
Мероприятия к десятилетию Олимпийских игр проведут в Сочи
  • РИА Новости

«Также организованы дополнительные мероприятия по праздничному украшению Сочи, встрече туристов в аэропорту и на гостевых маршрутах гостей курорта сочинскими волонтёрами, для которых специально сшита олимпийская экипировка», — заявил заместитель главы Сочи Вадим Снегирёв.

2 февраля проведут «Эстафету Огня», участники которой начнут движение от Магри до центра Сочи. В этот же день в Художественном музее состоится открытие выставки. Для любителей зимнего плавания организуют заплыв 6 февраля на городском пляже «Чайка».

Сочи в феврале 2014 года принял 22-е зимние Олимпийские игры. Паралимпийские игры — 2014 в Сочи прошли с 7 по 16 марта.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены, которые пройдут отбор на летние Олимпийские игры в Париже, будут проходить дополнительную проверку со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) на предмет возможности получения нейтрального статуса.

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