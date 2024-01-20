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Тренер Морено: я в «Сочи», возможно, благодаря Головину

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Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено не исключил, что оказался в сочинской команде благодаря российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.
Тренер Морено: я в «Сочи», возможно, благодаря Головину
  • Gettyimages.ru

«Возможно, нахожусь в «Сочи» благодаря Головину, потому что когда вы хотите кого‑то пригласить, с кем‑то подписать контракт, то вы изучаете человека. Думаю, что Головин был одним из тех людей, кто высказал мнение обо мне», — заявил Морено «Матч ТВ».

Морено в декабре подписал долгосрочный контракт с «Сочи». Ранее 46-летний испанец возглавлял сборную Испании и французский «Монако». Также в тренерский штаб приехали Эдуардо Докампо, Хуан Хосе Муньос Карретеро и тренер по физической подготовке Хавьер Лагунас Чокарро.

Приморская команда по итогам 18 туров с 11 очками занимает 16-е место в турнирной таблице и является главным претендентом на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ). 

Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

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