Тренер Морено: я в «Сочи», возможно, благодаря Головину

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено не исключил, что оказался в сочинской команде благодаря российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Возможно, нахожусь в «Сочи» благодаря Головину, потому что когда вы хотите кого‑то пригласить, с кем‑то подписать контракт, то вы изучаете человека. Думаю, что Головин был одним из тех людей, кто высказал мнение обо мне», — заявил Морено «Матч ТВ».

Морено в декабре подписал долгосрочный контракт с «Сочи». Ранее 46-летний испанец возглавлял сборную Испании и французский «Монако». Также в тренерский штаб приехали Эдуардо Докампо, Хуан Хосе Муньос Карретеро и тренер по физической подготовке Хавьер Лагунас Чокарро.

Приморская команда по итогам 18 туров с 11 очками занимает 16-е место в турнирной таблице и является главным претендентом на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.