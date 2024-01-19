Дуэньяс: Нобоа может покинуть «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Стеффано Дуэньяс, футболист хочет вернуться в родной клуб «Эмелек», где начинал карьеру.

По информации источника, Нобоа может прилететь в Гуаякиль для подписания контракта с клубом в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Нобоа забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Сочи». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Сочи» приостановил переговоры по Ерохину из-за нежелания игрока покидать «Зенит».