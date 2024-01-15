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Metaratings: «Сочи» приостановил переговоры по Ерохину из-за нежелания игрока покидать «Зенит»

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«Сочи» принял решение приостановить переговоры с «Зенитом» по переходу полузащитника Александра Ерохина.

Как сообщает Metaratings.ru, это случилось из-за нежелания игрока покидать «Зенит».

По информации источника, главный тренер команды Сергей Семак не против, чтобы хавбек остался как минимум до лета.

В нынешнем сезоне 34-летний Ерохин отдал три результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых. Контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о намерении расстаться с Ерохиным и Суторминым.

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