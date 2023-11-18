В «Зените» опровергли информацию о намерении расстаться с Ерохиным и Суторминым

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба футболистов Александра Ерохина и Алексея Сутормина в зимнее трансферное окно.

«Соответствует ли действительности информация о расставании с игроками? Не соответствует», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб планирует расстаться с полузащитниками Суторминым и Ерохиным. В сферу интересов «Зенита» входят игроки: уральцы Алексей Ишков и Игорь Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

Сутормин в сезоне-2023/24 в 11 матчах во всех турнирах отдал одну результативную передачу. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Ерохин отдал три результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых. Контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Урале» заявили, что клуб не хочет отпускать Ишкова и Дмитриева в «Зенит».