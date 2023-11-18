RT в Telegram
Подпишись

В «Урале» заявили, что клуб не хочет отпускать Ишкова и Дмитриева в «Зенит»

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, что «Зенит» проявляет интерес к футболистам екатеринбургского клуба Илье Ишкову и Игорю Дмитриеву.
В «Урале» заявили, что клуб не хочет отпускать Ишкова и Дмитриева в «Зенит»
  • РИА Новости

«Мало ли что «Зенит» хочет. У них спрашивайте. Я не знаю, что «Зенит» хочет. К нам никто не обращался. Мы не хотим никого отпускать. Если поступит предложение, то будем разговаривать. Я впервые об этом слышу», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб планирует расстаться с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. В сферу интересов «Зенита» входят игроки: уральцы Ишков и Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

Ранее Ерохин рассказал, что был бы счастлив завершить карьеру в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить