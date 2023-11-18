В «Урале» заявили, что клуб не хочет отпускать Ишкова и Дмитриева в «Зенит»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, что «Зенит» проявляет интерес к футболистам екатеринбургского клуба Илье Ишкову и Игорю Дмитриеву.

«Мало ли что «Зенит» хочет. У них спрашивайте. Я не знаю, что «Зенит» хочет. К нам никто не обращался. Мы не хотим никого отпускать. Если поступит предложение, то будем разговаривать. Я впервые об этом слышу», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб планирует расстаться с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. В сферу интересов «Зенита» входят игроки: уральцы Ишков и Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

Ранее Ерохин рассказал, что был бы счастлив завершить карьеру в «Зените».