Врач «Спартака» заявил, что игроки успешно прошли медосмотр перед сборами

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов заявил, что игроки красно-белых прошли медицинский осмотр после отпуска.

«В первый день после выхода из отпуска все игроки, за исключением Тео Бонгонда, который продолжает выступать за свою национальную команду, прошли углублённый медицинский осмотр и готовы. В полном составе дальше будем выдвигаться на сборы», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

По словам врача, игроки заранее получают индивидуальную программу, по которой работают во время отпуска.

«Сегодня все тестируют жировую массу. Все игроки показали отличный результат. Первая половина сбора посвящается в большой степени тестированию. Не исключено, что некоторые футболисты будут заниматься по индивидуальной программе», — сказал он.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Московская команда проведёт сборы в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе испанского «Кадиса» к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.