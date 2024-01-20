Дорнельс: «Зенит» получил четыре предложения по аренде Ду Кейроса

Четыре клуба хотят арендовать бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейроса.

Как сообщает журналист Калиел Дорнельс в социальных сетях, бразильский «Гремио» уже сделал предложение об аренде 24-летнего бразильца на один сезон.

По информации источника, на полузащитника также претендуют ещё три клуба, один из которых также из бразильской Серии А.

В нынешнем сезоне Ду Кейрос отметился одним голом в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником «Зенита» Данилом Круговым.