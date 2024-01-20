Канчельскис: «Борнмут» в матче с «Ливерпулем» должен показать весь свой потенциал
«Борнмут» в последних матчах показывает хороший результат. Домашняя игра против «Ливерпуля» пройдёт с боевым настроением. Возможно, им удастся не прервать серию победных игр, несмотря на то, что «Ливерпуль» — серьёзный соперник. Но, думаю, и ничейный результат для «Борнмута» будет очень удачным, и беспроигрышная серия продолжится», — цитирует Канчельскиса odds.ru.
По его словам, «Борнмут» — боевая команда.
«Ребята стараются давать бой всем соперникам и не делят команды на лидеров. Они не боятся идти в борьбу. «Борнмут» — нормальная английская команда. В матче против «Ливерпуля» должны показать весь свой потенциал», — добавил Канчельскис.
«Ливерпуль» (45 очков) лидирует в чемпионате Англии. «Борнмут» (25) идёт на 12-й строчке в таблице.
Матч «Борнмут» — «Ливерпуль» состоится 21 января.
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