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Радимов считает, что российские футболисты в Европе будут быстрее прогрессировать

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Советник генерального директора петербургского «Зенита» по развитию молодёжного футбола Владислав Радимов заявил, что российским игрокам стоит уезжать только в сильные европейские чемпионаты.

«Нужно ли уезжать, если есть предложение из топ-5, Португалии, Бельгии или Голландии? Думаю, да, чтобы прогрессировать. Я бы не уехал в Испанию сразу. Я бы поехал в Голландию или Бельгию в хороший клуб, чтобы адаптироваться», — заявил Радимов в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

В данный момент Арсен Захарян играет за «Реал Сосьедад», Александр Головин — «Монако», Александр Кокорин — «Арис», Далер Кузяев — «Гавр», Магомед-Шапи Сулейманов — ПАОК.

Радимов, помимо «Зенита» и ЦСКА, выступал за «Реал Сарагосу», «Левски».

Ранее Радимов признался, что посещение казино в Москве перед матчем со «Спартаком» не помешало обыграть принципиального соперника на выезде.



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