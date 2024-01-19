Радимов — о визите в казино перед игрой со «Спартаком»: Быстров верховодил всем

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов признался, что посещение казино в Москве перед матчем со «Спартаком» не помешало обыграть принципиального соперника на выезде.

«После ужина мы все туда, сидим, играем в казино. Естественно, самый номер один — это Быстров, потому что Быстров верховодил всем. Они с Петржелой стояли на рулетке, туда никого не подпускали», — заявил Радимов в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

По словам советника генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола, во время визита в казино ему позвонил полузащитник «Спартака» Егор Титов и сообщил, что на теоретических занятиях разобрали игру петербуржцев.

«А мы сидим, в карты играем», — добавил Радимов.

«Зенит» в чемпионате России сезона-2004 в гостях обыграл «Спартак» со счётом 3:0.