Бояринцев считает, что чемпионат Венгрии отстаёт от РПЛ по уровню

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что защитник Эдгар Севикян мог бы продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На данный момент чемпионат Венгрии не настолько сильно отстаёт от РПЛ по уровню. Сложно сказать. На его месте я бы вернулся в ЦСКА, попробовал поконкурировать, тем более он провёл неплохой отрезок за «Пари НН», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что большой плюс в этом переходе — игра клуба в еврокубках.

17 января в «Пари НН» сообщили о трансфере Севикяна в «Ференцварош».

22-летний игрок в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах. Контракт полузащитника с «Пари НН» был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что любит принимать участие во всех делах нижегородского клуба.























