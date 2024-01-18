Мелик-Гусейнов: я перфекционист, и каждая неправильно растущая травинка вызывает у меня вопросы

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что любит принимать участие во всех делах нижегородского клуба.

«Пока удовлетворения от того, что мы делаем, нет. Возможно, это патологическое чувство. Я перфекционист, и каждая неправильно растущая травинка вызывает у меня вопросы. Поначалу в клубе коллег удивляло, зачем я лезу в маркетинг или продажи магазина. А как не вмешиваться? Кто вам ещё даст обратную связь? Захожу в магазин и вижу висящую мятую майку. Кому это понравится? И так во всём», — сказал Мелик-Гусейнов RT.

При этом гендир признался, что на первом месте для него стоят человеческие отношения.

«Когда захожу в раздевалку, словно компьютерный томограф, сканирую ребят вне зависимости от итога и понимаю: жизнь бьёт ключом здесь и сейчас. Они всегда молодцы, потому что наши и родные», — добавил Мелик-Гусейнов.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что арбитры Российской премьер-лиги должны публично разъяснять свои решения.











