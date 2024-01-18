Гендиректор «Пари НН»: флеш-интервью в РПЛ следует давать не только наставникам, но и рефери

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов уверен, что арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) должны публично разъяснять свои решения.

«Жизненно необходимо. До сих пор по многим встречам, в которых арбитры выносили спорные вердикты, мы ответов не получили. А ведь задавали чёткие вопросы ещё в августе — сентябре. Более того, считаю, после игр флеш-интервью следует давать не только наставникам, но и рефери, чтобы болельщики понимали логику их решений», — сказал Мелик-Гусейнов RT.

По его словам, когда арбитр даст объяснение, сославшись на букву правил, то клуб может согласиться или обратиться в вышестоящую инстанцию.

«Например, перед противостоянием «Пари НН» с «Уралом» появились слухи о том, что Евгений Турбин, якобы, может быть предвзят. Уверен, если бы судьи были вынуждены общаться со СМИ, таких историй не возникало бы вообще», — заключил гендир нижегородского клуба.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что «Пари НН» способен показывать более интересный футбол.











