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Кожевников заявил, что Ларионов и инвалида научит играть в хоккей

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не исключил, что главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов может привести нижегородский клуб к победе в Кубке Гагарина.
Кожевников заявил, что Ларионов и инвалида научит играть в хоккей
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Будем надеяться. Однозначно тяжело говорить. Надо посмотреть, какую команду он на следующий год соберёт. Ларионов доказал, что он хороший тренер — талант. Здорово раскрывает молодых. Посмотрите на его сына. Его же никто не брал, а парень-то играющий. У Ларионова все играют. Он и инвалида научит играть», — сказал Кожевников «Матч ТВ».

Ларионов 19 января продлил контракт с «Торпедо» на три года.

В текущем сезоне на счету нижегородской команды 30 побед в 52 матчах, из них 25 в основное время. «Торпедо» с 63 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции и по всей видимости пробьётся в плей-офф.

Ранее Ларионов рассказал, что не видит души в игре хоккеистов «Торпедо».

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