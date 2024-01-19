Холанд — игрок года по версии Globe Soccer Awards, Гвардиола — лучший тренер

Стали известны все лауреаты премии Globe Soccer Awards, церемония награждения которой прошла в Дубае.

Возглавляющий «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола победил в номинации «Лучший тренер года». Норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд стал футболистом года. Его одноклубник испанец Родри — лучший полузащитник.

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан самым любимым футболистом болельщиков и лучшим футболистом Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал клубом года по версии Globe Soccer Awards.