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Холанд — игрок года по версии Globe Soccer Awards, Гвардиола — лучший тренер

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Стали известны все лауреаты премии Globe Soccer Awards, церемония награждения которой прошла в Дубае.
Холанд — игрок года по версии Globe Soccer Awards, Гвардиола — лучший тренер
  • Gettyimages.ru

Возглавляющий «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола победил в номинации «Лучший тренер года». Норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд стал футболистом года. Его одноклубник испанец Родри — лучший полузащитник.

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан самым любимым футболистом болельщиков и лучшим футболистом Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал клубом года по версии Globe Soccer Awards.

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