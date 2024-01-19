Холанд — игрок года по версии Globe Soccer Awards, Гвардиола — лучший тренер
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Возглавляющий «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола победил в номинации «Лучший тренер года». Норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд стал футболистом года. Его одноклубник испанец Родри — лучший полузащитник.
Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан самым любимым футболистом болельщиков и лучшим футболистом Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал клубом года по версии Globe Soccer Awards.