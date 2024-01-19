«Манчестер Сити» стал клубом года по версии Globe Soccer Awards

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» стал лауреатом премии Globe Soccer Awards в номинации «Лучший клуб года».

Команда Хосепа Гвардиолы в сезоне-2022/23 в первый раз в истории стала победителем Лиги чемпионов УЕФА. «Горожане» также впервые оформили требл — три трофея за сезон, победив в АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии.

Небесно-голубые стали второй английской командой, которой покорилось подобное достижение. Первым это сделал «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99.

Также «Сити» победил в клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

«Барселона» стала лучшим женским клубом года.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что считает «Реал», «Ман Сити» и «Баварию» фаворитами Лиги чемпионов.