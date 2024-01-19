«Манчестер Сити» стал клубом года по версии Globe Soccer Awards
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Команда Хосепа Гвардиолы в сезоне-2022/23 в первый раз в истории стала победителем Лиги чемпионов УЕФА. «Горожане» также впервые оформили требл — три трофея за сезон, победив в АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии.
Небесно-голубые стали второй английской командой, которой покорилось подобное достижение. Первым это сделал «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99.
Также «Сити» победил в клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.
«Барселона» стала лучшим женским клубом года.
Ранее Криштиану Роналду заявил, что считает «Реал», «Ман Сити» и «Баварию» фаворитами Лиги чемпионов.