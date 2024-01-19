Тарпищев: 16-летняя Андреева физически переиграла Парри на Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Мирра Андреева смогла нанести поражение Диане Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, поскольку была лучшей форме.

«Француженка тактически грамотно играла, но наша теннисистка справилась. Радует то, что она физически переиграла соперницу к концу матча, та «поднаелась» и уступила. Андреева молодец, что не пошла у нее на поводу, а продолжила играть в свой теннис», — цитирует Тарпищева ТАСС.

16-летняя теннисистка из России победила француженку со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

Следующей соперницей Андреева станет чешка Барборой Крейчиковой.

Призовой фонд Australian Open — 2024 составляет порядка $57,8 млн.

Ранее Андрей Чесноков заявил, что Карен Хачанов одержал непростую победу в матче с Томашем Махачем.





