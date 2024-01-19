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Чесноков — о победе Хачанова над Махачем: не знаю, как Карен выкарабкался

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Карен Хачанов одержал непростую победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с Томашем Махачем.
Чесноков — о победе Хачанова над Махачем: не знаю, как Карен выкарабкался
  • Gettyimages.ru

«В четвёртой партии Карен много раз мог отдать свою подачу, я не знаю, как он выкарабкался. Считаю, что Карен одержал очень непростую и очень хорошую победу, потому что Махач потрясающе играл на этом турнире», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, чем быстрее Хачанов играл на Махача, тем комфортнее чеху было.

«Во втором сете Хачанов проигрывал с брейком, но потом его соперник отвратительно сыграл на своей подаче», — добавил Чесноков.

Россиянин победил чеха со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.

В следующем туре Хачанов встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев одолел Эмиля Руусувуори за четыре часа и вышел в третий круг Australian Open.

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