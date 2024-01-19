Чернышенко: организаторы Игр БРИКС видят позитивное отношение стран-участниц

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что организаторы Игр БРИКС в Казани видят положительное отношение к соревнованиям со стороны стран-участниц, не идущих на поводу у западных функционеров.

«В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, и межгосударственный формат Игр БРИКС позволит организовать их на высоком уровне и обеспечить равные условия для всех участников. Россия выводит формат Игр на совершенно новый уровень — запланированы соревнования по 29 видам спорта, популярным в странах альянса, мы видим позитивное отношение со стороны стран-участниц, которые не идут на поводу у западных функционеров», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, через месяц в Казани стартуют инновационные Игры Будущего.

«Подготовка идёт по плану. Не сомневаюсь, что эта традиция продолжится и в рамках подготовки к Играм БРИКС, важно обеспечить готовность всех объектов и их соответствие всем требованиям», — добавил Чернышенко.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня.

Ранее Чернышенко заявил, что новые спортивные форматы России будут независимы от функционеров.