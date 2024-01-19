На Играх БРИКС будут представлены 29 видов спорта

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в программу Игр БРИКС вошли 29 видов спорта.

«В спортивной программе будет даже больше дисциплин, чем было на Универсиаде. Не 27, а 29 видов спорта. Мы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу, волейболу. Перевели это всё либо в пляжный формат, либо «3 на 3», — цитирует Леонова ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что организаторы Игр БРИКС в Казани видят положительное отношение к соревнованиям со стороны стран-участниц, не идущих на поводу у западных функционеров.