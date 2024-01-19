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Жафяров — о ситуации в «Ак Барсе»: хотел играть, а не видеть свою фамилию в новостях

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Нападающий омского «Авангарда» Дамир Жафяров высказался о своём уходе из казанского «Ак Барса».
Жафяров — о ситуации в «Ак Барсе»: хотел играть, а не видеть свою фамилию в новостях
  • Gettyimages.ru

«Для себя я всю эту историю характеризую одним словом — опыт. Больше всего хотелось играть в хоккей, помогать команде, а не участвовать в каких-то конфликтах, видеть почти каждый день в новостях свою фамилию», — цитирует Жафярова «Чемпионат».

Он добавил, что сейчас всё уже спокойно и можно выдохнуть от той истории в казанском клубе.

В декабре Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты с «Ак Барсом» по причине «спортивной дискриминации». 

Как следует из регламента КХЛ, подача заявления по статье «Дискриминация» включает в себя пункты: «Невыплата зарплаты», «Спортивная дискриминация» и «Иные случаи нарушения контракта».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» сделал заявление по ситуации с контрактами Жафярова и Евсеева.

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