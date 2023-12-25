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«Ак Барс» сделал заявление по ситуации с контрактами Жафярова и Евсеева

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«Ак Барс» выступил с заявлением по поводу ситуации с Дамиром Жафяровым и Никитой Евсеевым, которые хотят расторгнуть контракты с клубом.
«Ак Барс» сделал заявление по ситуации с контрактами Жафярова и Евсеева
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Согласно сообщению, Евсеев командирован в альметьевский «Нефтяник». А для Жафярова в настоящее время ищут новый коллектив.

«Ак Барс» заверил, что не предпринимал никаких противозаконных действий в отношении игроков.

«Ак Барс» не приветствует публичное обсуждение подобных ситуаций, которые в любом случае разрешаются не на страницах СМИ, а в личных встречах со всеми сторонами», — заявили в клубе.

Агент игроков Шуми Бабаев заявил, что основанием для расторжения контрактов является дискриминация со стороны тренера.

Ранее КХЛ отреагировала на требование Жафярова и Евсеева расторгнуть контракты с «Ак Барсом».

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